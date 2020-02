Borrelli, che autogol: la madre in scooter contromano. “Grazie Tony Colombo” (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua la diatriba tra il cantante neomelodico Tony Colombo e il consigiere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Dopo le molteplici accuse fatte dal consigliere regionale a Colombo, arriva – via social – il contrattacco di Colombo. Il cantante siciliano attacca Borrelli pubblicando un VIDEO in cui si ritrae la madre del consigliere in contro mano sul motorino, nei pressi del pallonetto di Santa Lucia. “Fate tanto il moralista e poi” scrive Colombo sui social dopo aver ricevuto il VIDEO da un cittadino. Non si fa di certo attendere la risposta di Borrelli che tramite la propria pagina facebook risponde animatamente al cantante neomelodico. “Sta girando un VIDEO – racconta il consigliere dei Verdi – che riprende mia madre mentre fa un piccolo tratto di strada in controsenso sul suo motorino. Qualcuno, nello specifico Tony Colombo, ha ... anteprima24

