Barcellona e la grande paura che Messi vada via

La crisi del Barcellona non nasce dalle dichiarazioni di Abidal o Messi, è l'opinione di Pitu Abril sul Mundo Deportivo, ma viene da lontano, infatti è dalla Champions League del 2015 che il Barca ha iniziato a mostrare segni di declino. Il compito di mantenere il livello della squadra non è stato facile, considerando gli addii di Xavi e Iniesta e dall'inefficacia della società nel trovare sostituti. Ma quello che preoccupa veramente l'ambiente non sono le dichiarazioni o il momento di crisi anche nei risultati, quanto piuttosto l'idea che Messi possa lasciare i blaugrana. Anche se, commenta Abril, non dovrebbe essere facile cambiare aria quando hai tre figli nati qui. È dunque questo il tema più dibattuto non solo a Barcellona, ma in tutta la Spagna in questo momento, ieri sera ne hanno parlato anche alla trasmissione tv El Chiringuito dove hanno spaventato le ...

