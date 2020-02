Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 09:10 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il diciassettenne italiano rimasto a pois non ha il virus e tornerà presto a casa mentre un uomo di 60 anni da poco tornato dalla Cina è in isolamento a Livorno in attesa dei risultati del test di mente una donna Reggio Calabria si aggravano le condizioni della coppia di cinesi ricoveratelo Spallanzani mentre i controlli in aeroporto con i termo scanner vengono estesi a tutti i voli internazionali in arrivo e a Fiumicino anche su quelli andiamo all’estero stato dell’Unione Il meglio deve ancora venire questa la promessa che Donald Trump ha pronunciato chiudendo il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti al congresso anche lanciato la sfida per la sua rielezione il prossimo novembre Io ho mantenuto le mie promesse a poi rivendicato il Tycoon Abbiamo sconfitto il ... romadailynews

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 non rimarrà - parla Gualtieri : Pensioni ultime notizie : Quota 100 non rimarrà , parla Gualtieri Pensioni ultime notizie : Quota 100 addio, Reddito di Cittadinanza resterà. Nulla di nuovo sul fronte giallo-rosso, ma è quanto ha ribadito il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri , secondo quanto riporta TgCom24. Chi spera in un ripensamento di questo governo su una proroga di Quota 100 può accantonare le sue aspettative, anche perché fu chi per primo ha progettato questa ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi coronavirus - Oms : “C'è possibilità di fermarlo” : Ultime notizie , Ultim'ora oggi . Secondo l'Oms, il mondo ha la possibilità di fermare il coronavirus , tenendo conto che il 99% dei casi si trova in Cina (5 febbraio 2020)

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : il Coronavirus non rallenta (5 febbraio) : ULTIME NOTIZIE , mltim'ora oggi : il Coronavirus non rallenta , la commissione sanitaria cinese ha precisato che le vittime sono arrivate a 425 (5 febbraio) .

Ultime NOTIZIE/ Oggi ultim’ora - Salvini : 12/2 voto Gregoretti - 3/3 giunta Open Arms : ULTIME NOTIZIE , ultim'ora Oggi . Processi contro Salvini , 12 febbraio voto in Senato sul caso Gregoretti ; 3 marzo voto della giunta per le Immunità (4 febbraio 2020)

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Papa “Spero in un futuro libero dall'odio” : Ultime notizie , Ultim'ora oggi . Il Papa invita alla pace fra i popoli. Lo ha detto Sua Santità in un videomessaggio (4 febbraio 2020)

Coronavirus Ultime Notizie : cinesi in terapia intensiva - gli aggiornamenti : Coronavirus ultime notizie : cinesi in terapia intensiva , gli aggiornamenti La situazione collegata al Coronavirus (qui un nostro articolo sul sondaggio Ipsos) è in costante evoluzione. Anche l’Italia, come moltissimi Paesi, è coinvolta sebbene la situazione appare al momento abbastanza sotto controllo. Ciò detto l’attenzione è altissima da parte di tutte le autorità competenti. Coronavirus , gli aggiornamenti Gli ultimi ...

Governo Ultime Notizie : Renzi fa muro su prescrizione. Che scenari? : Governo ultime notizie : Renzi fa muro su prescrizione. Che scenari? Mentre i media centrano la propria attenzione sul coronavirus, il Governo è alle prese con l’avvio della “fase due” (così come definita dal primo ministro Giuseppe Conte). La seconda fase dell’esecutivo giallo-rosso si è aperta con il vertice tra i capo delegazione a fine gennaio. In quell’occasione, Alfonso Bonafede ha esordito come capo della ...

Primarie Iowa 2020 : risultati - chi ha vinto e Ultime notizie : Primarie Iowa 2020: risultati, chi ha vinto e ultime notizie Primarie Iowa 2020: si attendono ancora i risultati a causa di un enorme ritardo nel conteggio dei voti. Tuttavia, Bernie Sanders ha già esultato: sarebbe in testa secondo le proiezioni del suo staff. Lo seguirebbe Pete Buttigieg mentre Elizabeth Warren al momento potrebbe essere davanti all’ex vice di Obama Joe Biden. Primarie Iowa 2020: un clamoroso ritardo In Iowa è ...

