Twitter mette al bando i deepfake (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Screenshot dal deepfake di Striscia la notizia del 23 settembre 2019 Su Twitter d’ora in poi saranno vietati i deepfake, poiché comportano un serio rischio per la sicurezza. La nuova politica della società, appena annunciata sul blog, mette al bando foto, video e altri contenuti frutto di media sintetici. Le nuove regole entreranno in vigore dal prossimo 5 marzo. Da allora Twitter inizierà ad identificare e segnalare gli eventuali “tweet manipolati”, rimbalzando gli utenti che li cliccano a una pagina informativa che spiega il motivo della segnalazione. https://Twitter.com/TwitterSafety/status/1224799838895607809 Le nuove norme si applicheranno a contenuti considerati ingannevoli e alterati in modo tale da cambiarne sostanzialmente il significato. Di un video tagliato e montato a regola d’arte per far sembrare che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump canti “Dance Monkey” di ... wired

