Samantha de Grenet, la rivelazione: avrebbe avuto un tumore (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Samantha de Grenet avrebbe deciso di raccontare di più su un duro capitolo della sua vita, i cui contorni si erano tiepidamente affacciati nel corso di un’intervista a Vieni da me. Secondo quanto riportato da diverse fonti, che citano il settimanale Chi, avrebbe fatto alcune dichiarazioni sull’accaduto proprio al settimanale di Alfonso Signorini, lasciandosi andare a un racconto più approfondito che riguarderebbe la malattia. Samantha de Grenet avrebbe avuto un tumore In un’intervista al settimanale Chi, secondo quanto riportato dal sito gossipetv.com, Samantha de Grenet avrebbe parlato di una malattia scoperta nell’estate 2018. Una sofferenza taciuta per molto tempo al suo affezionato pubblico, i cui lineamenti si erano però intravisti durante una puntata di Vieni da me (quando, in lacrime, aveva provato a tracciare i binari del suo momento più buio, ma senza entrare nei ... thesocialpost

