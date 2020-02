Puglia: Meloni, 'Fitto uomo giusto per vincere e governare' (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma 5 feb. (Adnkronos) - "Fitto è una candidatura autorevole" per la presidenza della Regione Puglia. "Chiedere al copresidente dei Conservatori europei di rinunciare all’incarico per candidarsi è un atto di grande amore verso la sua terra. Lui è l’uomo giusto, in grado non solo di vincere, ma anch liberoquotidiano

TV7Benevento : Puglia: Meloni, 'Fitto uomo giusto per vincere e governare'... - SalvatoreMagno3 : E FITTO IN PUGLIA NON SERVE È DI BERLUSCONI COME TUTTO IL PARTITO MELONI - AhiMaria1 : @GLORIA12378530 Devi vedere quanti ne ha chiusi Raffaele Fitto 15 anni fa in Puglia e la cosa peggiore è che la Mel… -