Minniti contro Salvini sul caso Gregoretti: “Nessuno è al di sopra della legge” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Durante la trasmissione L’aria che tira in onda su La7, l’ex ministro dell’Interno del governo Gentiloni, Marco Minniti ha rilasciato alcune dichiarazioni contro Matteo Salvini, a proposito decisione della Lega di mandarlo a processo per il caso Gregoretti. “Non faccio parte del Senato, ma avrei votato a favore della processabilità nei confronti della vicenda Diciotti“, ha dichiarato l’ex ministro. “Se fossi stato senatore, voterei adesso, per una ragione semplicissima, perché c’è un principio che secondo me è fondamentale di democrazia. Nessuno è al di sopra della legge“. Gregoretti, Minniti contro Salvini “Chiunque di noi, anche un Ministro, il Presidente del Consiglio, sa che è sottoposto alla legge”, continua Minniti . “Naturalmente durante il processo uno può dimostrare le sue buone ragioni e può contare sul ... notizie

