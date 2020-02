Le sequestra il neonato per farla prostituire: arrestata una romena (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Le avrebbe sequestrato il figlio di 6 mesi per costringerla a consumare rapporti sessuali a pagamento: in manette una 28enne romena a Latina Picchiata violentemente con pugni e calci e costretta a prostituirsi: la vita di una giovane mamma si era trasformata da tempo in un incubo senza una via di uscita. Sono state le forze dell'ordine di Latina a mettere fine a tutti questi soprusi con l'arresto di una 28enne romena, accusata anche di aver sequestrato il figlio della giovane vittima. Non solo minacce e botte. Come riporta il Messaggero, il gruppo criminale si sarebbe spinto ben oltre sottraendo il figlioletto di appena sei mesi alla giovane vittima. Quando sono entrati nella roulotte della 28enne nel centro di accoglienza Al Karama, gli agenti della squadra Mobile e del commissariato di Cisterna hanno trovato il neonato, sorvegliato proprio dalla donna ... ilgiornale

