GFVip 2020, Elga Enardu e il passato di Antonio Zequila: «Parla, parla.. Voleva corteggiarmi a “Uomini e donne”…» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini, è Antonio Zequila, già naufrago dell’Isola dei Famosi. Zequila durante la sua permanenza nella casa in salsa vip non ha risparmiato critiche a Serena Enardu, che dopo aver lasciato il fidanzato Pago a Temptation Island vip è tornata a riconquistarlo all’interno del reality Mediaset. Antonio non ha gradito né il primo tentativo di ingrasso in casa di Serana né tantomeno la sua recente permanenza, non l’ha mai nascosto e ha sempre criticato apertamente la situazione che si è venuta a creare. A scendere in difesa dei Serena arriva la sorella gemella Elga Enardu, da sempre la suo fianco anche durante le critiche per via di Temptation Island. Elga infatti, uscendo un po’ dal contesto GF, ha raccontato un fatto del suo passato finora sconosciuto e l’ha confidato a “Chi”, diretto proprio da Alfonso Singorini. La ... newscronaca.myblog

