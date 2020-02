Eriksen, “Vincere è uno dei motivi per cui sono all’Inter” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Inter, Eriksen ai microfoni di Sky: “sono venuto qui per vincere titoli. sono contento che Conte mi consideri speciale e che sia felice”. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Christian Eriksen, grane acquisto dell’Inter, ha parlato del suo trasferimento in Italia e dell’inizio della sua esperienza alla corte di Antonio Conte. “La prima impressione è molto buona. Ho ricevuto un’accoglienza molto calorosa anche da parte del club. È un club a gestione familiare e dunque molto bello”. Eriksen a Sky, “L’Inter si è presentata in modo concreto” Eriksen ha poi parlato dei motivi che lo hanno spinto ad accettare l’offerta dell’Inter. “Nelle ultime stagioni sono stato accostato a molti club, ma l’Inter si è presentata in modo concreto e promettente. Mi ci vedevo bene ed è stato facile dire sì. Poi ... newsmondo

MatteoBarzaghi : Eriksen si presenta a Sky Sport:”Sono qui per vincere, ho scelto l’Inter per questo”. In onda ora un breve estratto… - SkySport : ? 'Ho scelto l'#Inter per vincere' ?? #Eriksen si racconta in esclusiva a #Sky #SkySport #SkySerieA - FcInterNewsit : Eriksen: 'Vincere è uno dei motivi per cui sono qua. Rispetto a dove ero prima, qui ci sono maggiori possibilità' -