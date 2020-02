CorSport: Lobotka il più veloce del Napoli contro la Samp (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Corriere dello Sport elogia Stanislav Lobotka e il modo in cui lo slovacco si è subito fatto spazio nel Napoli. Sistemato da Gattuso tra Elmas e Zielinski, contro la Samp Lobotka ha toccato 44 volte il pallone. “In 35 giocate ha completato con successo 28 passaggi, a qualche errore ha prontamente rimediato vincendo il successivo rimpallo. Ha uno stile di gioco personalissimo, lo slovacco, con baricentro basso e gambe robuste, ben piantate a terra, difficili da contrastare. È complicato rubargli palla ma spesso è anche difficile anticipare le sue intenzioni”. La sua rapidità è sorprendente, continua il quotidiano sportivo, come stupisce il suo dinamismo. “contro la Sampdoria, in media, è stato il più veloce (7,9 km/h), anche più di Elmas (7.6) o di Insigne (7.3), peculiarità che gli consente di infilarsi tra le linee con strappi vincenti palla al piede”. Ha ancora qualche difetto da ... ilnapolista

