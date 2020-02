Chiara Ferragni e Fedez: la storia del privé in pizzeria era una bufala (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La bufala sul privé di Chiara Ferragni e Fedez in pizzeria “Buongiorno da Los Angeles, stiamo cercando qualcuno che ci ospiti in una pizzeria di Caserta, grazie”, così Fedez prende in giro il pizzaiolo di Caserta che ha raccontato di aver respinto lui e Chiara Ferragni dal suo locale quando la coppia ha chiesto di accomodarsi in un privé. A raccontare l’episodio era stato lo stesso titolare del locale, il quale, secondo la sua versione dei fatti, aveva detto alla influencer che per lui “i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo”, e per questo non le aveva riservato alcun privé. Ma sembra che si sia trattato di una bufala. Lo stesso ristoratore su Facebook ha spiegato che due persone si sono spacciate per Chiara Ferragni e Fedez per prendersi gioco di lui. E Fedez ha riportato il post tra le sue storie Instagram. Ma il rapper, l’uomo si è ... tpi

