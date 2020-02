10 gadget perfetti per il World Nutella Day (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oggi si festeggia il World Nutella Day. Anche se per molti il giorno della famosa crema spalmabile è ogni giorno, questa ricorrenza sarà la gioia dei “Nutellari” più sfegatati. Per festeggiare con lo spirito giusto, abbiamo selezionato 10 accessori a tema Nutella perfetti per i palati nerd. Dalla felpa a fantasia “Nutella spalmata addosso” ai calzini con la grafica di mini-barattoli della celeberrima crema, le proposte da acquolina in bocca sono tante. Sfogliate la gallery in alto per scoprire i nostri magnifici dieci. 10 gadget perfetti per il World Nutella Day Wired. wired

gadget perfetti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : gadget perfetti