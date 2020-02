Virus,Pd:bimbi a scuola? No a dibattito

"Non ci sono e non ci possono essere su queste cose dibattiti politici. C'è la scienza che deve dare le indicazioni", ha detto il segretario Pd Zingaretti a a proposito della richiesta di alcuni governatori del Nord di far restare a casa tutti i bambini tornati dalla Cina "E' surreale il malinteso senso dell' autonomia che fa dire a qualcuno che le Regioni o le singole scuole possano tenere fuori dalle scuole i bambini cinesi"ha detto Sgambato,rsponsabilePd,chiedendo di"evitare di soffiare sul fuoco dell'allarmismo ingiustificato".(Di martedì 4 febbraio 2020)