Uomini e Donne, Juan Luis 'ritorna' da Gemma: sento che mi manca… (Di martedì 4 febbraio 2020) Juan Luis ripensa a Gemma Da anni ormai conosciamo Gemma Galgani. Protagonista indiscussa di Uomini e Donne, circa un mese fa ha chiuso definitivamente la sua conoscenza con Juan Luis. Il napoletano, più volte è stato accusato di essere falso e aver preso in giro la dama, per ottenere visibilità. A distanza di un mese e mezzo dal suo addio al trono over, il medico dentista è ritornato sulla vicenda e su quanto accaduto all'interno del programma, dove è stato invitato da Maria a lasciare la trasmissione. Nel dettaglio è tornato a parlare di Gemma e di cosa prova attualmente per la torinese. L'addio tra Gemma Galgani e Juan Luis Gemma Galgani ha creduto molto in questa conoscenza e sopratutto nella buona fede di Juan Luis. L'ex cavaliere di Uomini e Donne è stato infatti rinominato il nuovo 'Giorgio Manetti', non solo per la sua bellezza ma anche per il suo

