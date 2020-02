Shannen Doherty: “Il tumore è tornato ed è al quarto stadio” (Di martedì 4 febbraio 2020) Shannen Doherty, la protagonista della serie Beverly Hills, 90210, rivela in diretta televisiva che il tumore, che sembrava in remissione, è tornato ed è al quarto stadio. Shannen Doherty ha rivelato in diretta televisiva che il suo tumore si è ripresentato ed è al quarto stadio. L'attrice di Beverly Hills, 90210 e Streghe, ha parlato, tra le lacrime, della sua paura per il futuro e del fatto di non essere riuscita ancora ad elaborare la notizia. Shannen Doherty lotta contro il cancro dal 2015, e la malattia sembrava essere in remissione. Oggi purtroppo l'attrice ha annunciato in diretta televisiva a Good Morning America che il tumore è tornato. La protagonista di una delle serie più amate degli anni '90 ha detto: "è difficile da digerire è una ... movieplayer

