Sanremo 2020, testi canzoni: «Sincero» di Bugo e Morgan (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Morgan e Bugo Morgan torna a Sanremo dopo diversi anni insieme al suo amico Bugo, con un brano scritto da loro. Sincero è un dialogo a due nel quale si analizza la società di oggi e, soprattutto, il disagio di chi sente di non appartenerle del tutto: un j’accuse contro le ipocrisie, contro la necessità di uniformarsi, perdendo di vista se stessi e quello che davvero si è. Il brano sarà incluso nel nuovo album di Bugo che porta il suo vero nome, Cristian Bugatti. canzoni Sanremo 2020: il testo di «Sincero» di A. Bonomo – M. Castoldi – C. Bugatti – A. Bonomo – S. Bertolotti Ed. Edizioni Curci/Tetoyoshi Music Italia Milano – Nizza Monferrato (AT) Le buone intenzioni, l’educazione La tua foto profilo, buongiorno e buonasera E la gratitudine, le circostanze Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente Rimetti in ordine tutte le cose Lavati i denti e non provare ... davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -