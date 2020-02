Popcorn e pollo fritto sulla pizza: l’orrore gastronomico di Kfc e Pizza Hut (Di martedì 4 febbraio 2020) Tramite un accordo tra due colossi della ristorazione veloce degli Stati Uniti, come Kfc e Pizza Hut, arriva la Pizza con Popcorn di pollo fritto, mais e mozzarella. Non sembra esserci pace, dunque, per la Pizza, pietanza simbolo dell'italianità (e di Napoli) nel mondo: si tratta, per fortuna, di una edizione limitata, riservata ai clienti britannici. fanpage

