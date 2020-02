Manchester City | quale è la giocata tipo di De Bruyne

Premier League - Mou sorprende Pep : Tottenham batte Manchester City 2-0 : La squadra di Mourinho soffre nei primi 60 minuti (Lloris para un rigore a Gundogan al 40'), poi l'espulsione di Zinchenko apre gli spazi. Decisivi l'ex PSV Bergwijn, in gol all'esordio, e il settimo gol in campionato di Son.

Tottenham-Manchester City 2-0 - Mourinho batte Guardiola - anche in Premier - tra le polemiche : Mourinho batte Guardiola, un po' a sorpresa il Tottenham supera il Manchester City al termine di una partita molto polemica. Dean non vede un rigore per il City, il VAR sì, ma la decisione viene presa tre minuti dopo il fallo. Si arrabbiano tutti, Mou sogghigna, Gundogan dal dischetto sbaglia, poi c'è una rissa che produce solo cartellini gialli. Nella ripresa rosso a Zinchenko e il Tottenham vince con i gol di Bergwijn e Son.Continua a leggere

Premier League - Tottenham-Manchester City : probabili formazioni - pronostico e quote : Premier League, Tottenham-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 febbraio alle ore 17:30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra giocheranno Tottenham Hotspur e Manchester City. Il match sarà valevole per la 25esima giornata di Premier League.Segui Termometro Politico su Google News Il Tottenham, che oggi è in settima posizione in classifica a 34 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa ...

Tottenham Manchester City : che cosa deve temere Guardiola : Il match contro il Tottenham è molto difficile per il Manchester City di Guardiola. Bisognerà difendere bene le transizioni Quest’anno, il Manchester City di Guardiola è meno irreprensibile del solito nelle transizioni difensive. A palla persa, i meccanismi di riconquista funzionano meno bene rispetto al passato, con gli avversari che sono pericolosi nell’attacco sul lungo. Così sono arrivati tanti gol subiti. Nei big match, il ...

Tottenham-Manchester City - Premier League : pronostici : Tottenham-Manchester City è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17.30: pronostici. TOTTENHAM – MANCHESTER City | domenica ore 17:30 Il Tottenham ha inevitabilmente dovuto cedere Christian Eriksen, il cui contratto era in scadenza al termine di questa stagione: il danese, che aveva ampiamente manifestato il proprio desiderio di cambiare aria, si è trasferito ...

Manchester City : Aguero ha una media gol incredibile : Aguero è il principale finalizzatore del Manchester City. Nessun attaccante Europa ha le sue medie gol In una stagione del Manchester City finora deludente, il Kun Aguero sta mantenendo un rendimento incredibile. Tant’è che c’è preoccupazione per il suo futuro, visto che non ha rinnovato il contratto in scadenza in estate.

Carabao Cup - Manchester City in finale : allo United non basta lo 0-1 : I Red Devils vincono ma il gol di Matic non basta per la finale di Wembley. Contro l'Aston Villa ci sarà Guardiola.

Manchester City-Manchester United - League Cup : pronostici : Manchester City-Manchester United è la partita di ritorno delle semifinali di League Cup (nota anche come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione), si gioca mercoledì sera all’Etihad Stadium alle 20.45: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. Manchester CITY – Manchester United | mercoledì ore 20:45 Il risultato della partita di andata, vinta 3-1 dal Manchester City a Old Trafford, sembra non dare ...