La RAI mostra a Commisso il rigore non dato a Cristiano Ronaldo, lui va in confusione (Di martedì 4 febbraio 2020) Durante la trasmissione 90esimo minuto di domenica scorsa, era presente in collegamento anche il presidente della Fiorentina Commisso che, già durante la giornata, aveva rilasciato dichiarazioni piuttosto dure nei confronti degli arbitri e della Juventus. In studio si è cercato di analizzare alla moviola i vari casi arbitrali di Juventus-Fiorentina, dando in questo modo la possibilità al presidente Commisso di vedere al meglio quanto accaduto durante il controverso match tra le due squadre. Ebbene durante la visione dei momenti arbitrali più salienti, è emerso anche un altro episodio che è stato praticamente lasciato nel dimenticatoio, ma che invece poteva avere un’ulteriore valenza ai fini del risultato. La RAI parla a Commisso del rigore negato a Cristiano Ronaldo I colleghi di Novantesimo minuto hanno infatti mostrato un episodio in cui è stato coinvolto in area di rigore Cristiano ... bufale

Noovyis : (La RAI mostra a Commisso il rigore non dato a Cristiano Ronaldo, lui va in confusione) Playhitmusic - - Taliafrost4 : RT @el_lauriache: Questo è il video di Ego che è andato in onda oggi su Rai 3 nell'edizione del programma satirico Blob, in correlazione (p… - NincoSud : RT @napolista: #Varriale: «Vergognosi i cori razzisti di Marassi» Il vicedirettore di Rai Sport su Twitter: «Napoli che vince una gara int… -