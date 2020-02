Ebay per una volta non vende ma si vende: pronta un’offerta spaziale (Di martedì 4 febbraio 2020) Ebay, il primo vero colosso per le vendite online, portrebbe passare di mano. Sarebbe infatti pronta un’offerta quasi irrinunciabile per l’acquisto. Ebay è abituata a mettere in vetrina prezzi e prodotti. Ma per una volta, la prima nella sua storia, potrebbe presto passare di mano. Sarenne infatti pronta un’offerta da 30 miliardi di dollari per … L'articolo Ebay per una volta non vende ma si vende: pronta un’offerta spaziale proviene da www.inews24.it. inews24

