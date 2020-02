Dida: «Donnarumma non ha bisogno di consigli. Sta crescendo ottimamente» – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha parlato di Donnarumma e di come è cambiato il ruolo dell’estremo difensore – VIDEO (Dal nostro inviato a Milano) – Spazio anche all’intervento di Nelson Dida, ex portiere del Milan, nel corso della premiazione dell’evento Amici dei Bambini. «Nei derby c’è un po’ di emozione. Io ho sempre trovato la concentrazione nonostante i rumori dalle curve. Cambiamenti? Oggi i portieri devono giocare con i piedi. Io ero abituato, nel riscaldamento palleggiavo. Donnarumma è cresciuto tantissimo, è concentrato, ha la mentalità giusta. È ancora giovane, deve continuare così». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

