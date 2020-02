Barbara Bouchet a Vieni da me, non conosce suo nipote e aspetta che suo figlio cambi idea (Foto) (Di martedì 4 febbraio 2020) Barbara Bouchet ha scoperto dai giornali che suo figlio, Alessandro Borghese, ha un figlio maschio di 14 anni, lo ha confidato a Vieni da me lasciando tutti senza parole (foto). L’attrice non ha rivelato dettagli privati, non ha detto niente che suo figlio non abbia già ufficializzato, alle domande di Caterina Balivo si è però rattristata. Ha un nipote adolescente che non conosce, che non ha mai visto, ma in realtà anche suo figlio non l’ha mai visto. E’ una notizia recente, un figlio che il famoso chef da poco ha saputo di avere. Un figlio nato quando lui non era legato a nessuna donna, ben prima del matrimonio e della nascita delle sue due figlie. Se ne occupa legalmente ma niente altro e di conseguenza Barbara Bouchet non ha la possibilità di essere una nonna anche per lui. Suo figlio non le aveva detto niente, non l’aveva preparata a questa rivelazione, per lei è stato un colpo ma ... ultimenotizieflash

