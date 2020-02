Uomini e Donne anticipazioni: Daniele Dal Moro infastidito da un gesto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Daniele Dal Moro infastidito da una corteggiatrice a Uomini e Donne Il percorso di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne è iniziato da poche settimane, eppure l’ex gieffino ha già mostrato il suo caratterino. Oggi pomeriggio il programma condotto da Maria De Filippi si aprirà molto probabilmente con il Trono Classico e verranno mostrate le prime esterne di Daniele Dal Moro. Gli incontri con le corteggiatrici avrebbero già sottolineato che l’ex gieffino non è sicuramente una persona facile da capire. Oggi a Uomini e Donne verrà mostrata l’esterna tra il tronista e Giulia. Durante l’uscita Daniele Dal Moro avrebbe gesticolato molto raccontandosi. La ragazza in modo affettuoso gli avrebbe fermato le mani per dimostrare la sua solidarietà, ma il gesto non sarà stato apprezzato da Dal Moro. anticipazioni Uomini e Donne: Daniele Dal Moro criticato dal pubblico? Le ... lanostratv

