Serena Grandi contro Asia Gianese: “Una volta si chiamavano zocc*le, ora influencer” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Volano parole grosse tra Serena Grandi e Asia Gianese. L’attrice italiana si è scagliata contro l’influencer ieri sera a Live – Non è la d’Urso dove si è tenuto il solito confronto morbido e pacato, uno spazio dove costruire e riflettere. O più semplicemente per dare della zocc*la a una ragazza che ha più follower che giorni di vita sulla terra. “Io non vendo il mio corpo” Al centro del dibattito sulle influencer c’è proprio la Gianese, una che della provocazione sembra aver fatto la sua cifra stilistica e che con i contenitori della d’Urso, manco a dirlo, ci sta come il limone sulle cozze. Dopo essere intervenuta, qualche giorno fa, per dichiarare di essersi fatta pagare il seno nuovo da un uomo per l’”utilizzo artistico” del suo corpo, ora la influencer spiega perché e per come è finita con la sua auto sul sagrato del duomo di Milano. La Grandi, a questo punto, ha cercato di ... thesocialpost

