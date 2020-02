Scissione delle sardine, il movimento di Roma si stacca: “Troppi errori” (Di lunedì 3 febbraio 2020) A pochi mesi dalla nascita del loro movimento, le sardine devono già fare i conti con una Scissione: il gruppo di Roma rappresentato da Stephen Ogongo ha infatti annunciato di volersi staccare per agire in autonomia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’incontro dei fondatori di Bologna con Luciano Benetton. Scissione delle sardine di Roma “Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo di quelli che Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno commesso nelle ultime settimane“. Così si è espresso in una nota Ogongo a nome delle sardine Romane. Un esordio che ha presto lasciato spazio all’affermazione di non voler più fare riferimento alle sardine di Bologna, le prime nate in concomitanza con l’apertura della campagna elettorale emiliano-Romagnola di Matteo Salvini. Il giovane ha spiegato che le sardine di ... notizie

