Sanremo 2020, Francesco Gabbani – “Viceversa” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ogni volta che Francesco Gabbani ha calcato il palco di Sanremo gli è valso un trionfo. In gara nel 2016, sbaraglia la concorrenza delle nelle nuove proposte con il brano Amen. L’anno dopo il successo è definitivo con Occidentali’s Karma, che diventa vero e proprio tormentone delle settimane a seguire, spinto anche dall’esibizione sul palco accanto a un ballerino travestito da gorilla che renderà il suo passaggio sanremese ancora più popolare. Originario di Carrara, classe 1982, Gabbani e il suo pop lasciano il segno anche all’Eurovision 2019, dove si esibisce in italiano con il brano vincitore di Sanremo, ottenendo il premio della sala stampa. Al Festival 2020 torna con un quarto album in arrivo, dopo Greitist Iz, Etermamente ora e Magellano. Il suo brano in gara si intitola Viceversa. Il testo di “Viceversa” di Francesco Gabbani Tu ... open.online

Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' - RaiPlay : Il neo direttore di RaiUno, @StefanoColetta2, intervistato dalla StoriaViventeDellaRai Vincenzo Mollica! Tema? Sanr… - RedRonnie : Red Ronnie direttore artistico di Sanremo 2021? Nek tra gli artisti che hanno firmato la petizione -