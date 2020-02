PS5: il DualShock 5 protagonista di uno splendido trailer amatoriale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ovviamente PlayStation 5 continua a essere un'incognita e non sappiamo nulla di ufficiale sul design e sul form factor che Sony deciderà di adottare. Xbox Series X, con la sua forma che si sviluppa prettamente in verticale e un aspetto che ricorda più un PC che una classica home console, ha sicuramente stupito e sarà interessante capire se i rivali seguiranno la stessa strada. Ma per quanto riguarda invece il DualShock 5?Sicuramente il controller della prossima PlayStation è stato oggetto di leak e rumor molto più credibili anche grazie ad alcune dichiarazioni ufficiali del lead architect Mark Cerny e di voci di corridoio più credibili e sostanziose. Sappiamo che il feedback aptico dovrebbe essere un elemento centrale e si hanno diverse supposizioni anche per quanto riguarda la presenza di una sorta di schermo al posto del touchpad visto nell'attuale generazione.In questo senso il ... eurogamer

