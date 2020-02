Irina Shayk esagerata: gonna trasparente, si vede tutto [FOTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ripresa in grande stile per Irina Shayk, che dopo la drammatica rottura con suo marito Bradley Cooper sta tornando più in forma che mai. Meravigliosa, provocante e sensuale Irina continua a sfoggiare la sua rinascita sui social lasciando i fan a bocca aperta. Quanto può essere divina una donna che risorge dalle proprie ceneri? È davvero lei la regina della serata, meravigliosa nel suo abito bianco fatto di rete e trasparenze. Come una ruggente dama degli anni Venti, Irina Shayk sfoggia un look sexy e tutto giocato su un vedo-non vedo. La gonna dell’abito lascia vedere tutto… E quello stacco di coscia fa impazzire il web. Stupenda Irina. L'articolo Irina Shayk esagerata: gonna trasparente, si vede tutto FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

