Daniela Santanchè contro Renzi a Omnibus | Nessuna crisi di governo | si è venduto

Daniela Santanchè indagata per diffamazione aggravata e odio razziale : "Il 90% va a fare la putt***" : indagata Daniela Santanchè per "diffamazione aggravata, propaganda e istigazione all'odio razziale". La pitonessa nel mirino della procura di Genova dopo la denuncia di Aleksandra Matikj, presidentessa del Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione. Una denuncia piovuta per qu

Daniela Santanchè Instagram - nuovo scatto “audace” : «A lei pure uno straccetto sta d’incanto» : Su Instagram anche Daniela Santanchè, politica e imprenditrice italiana, classe 1961, ha preso a pubblicare con una certa frequenza. La pitonessa, che è stata dal 2001 al 2008 deputata della Camera nelle liste di Alleanza Nazionale, poi rieletta nel 2013 al Popolo della Libertà, è passata nel 2017 a Fratelli di Italia, partito fondato da Giorgia Meloni, in cui milita ancora oggi. E sul suo profilo social i sostenitori della 58enne piemontese ...

Sanremo - Elisabetta Gregoraci silurata? Daniela Santanché : "Femministe mute - porto il caso in vigilanza Rai" : Il Festival di Sanremo inizierà il 4 febbraio, ma intanto continua ad essere travolto dalle polemiche. L'ultima riguarda Elisabetta Gregoraci, che sostiene di essere stata silurata da Nicola Savino, conduttore de L'altro festival, nonostante fosse già stata ufficializzata nel cast dalla Rai. Il moti

Daniela Santanchè a L'aria che tira : "Anche Romano Prodi è rassegnato - sa che perderanno in Emilia Romagna" : Il "sentiment" di Daniela Santanchè "è che Prodi sia rassegnato, è già a conoscenza che perderanno l'Emilia Romagna". La senatrice di Fratelli d'Italia, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, commenta le dichiarazioni di Romano Prodi in vista del voto alle Regionali in Emilia Romagna: "Il

Pensioni - Daniela Santanchè svela la farsa Pd-M5s : "Via 200 euro dagli assegni" : Quota 100 potrebbe lasciare spazio a Quota 102, un'ipotesi che non piace solo ai sindacati ma anche a Daniela Santanchè che commenta così la notizia: "Mettetela come volete ma di qualsiasi cosa si tratti questi gentiluomini sanno solo mettere le mani nelle tasche degli italiani. Fin nelle Pensioni:

A Dritto e rovescio si parla di Gaia e Camilla. Daniela Santanchè se la prende col film Immaturi (Video) : Terminate le festività natalizie tornano i talk show e con loro i temi da salotto televisivo. Sul tavolo finiscono argomenti freschissimi e altri già abbondantemente assimilati, ma accaduti nel periodo in cui il piccolo schermo risultava chiuso per ferie.A Dritto e rovescio si è finito quindi col parlare di Gaia e Camilla, le ragazzine investite e uccise lo scorso 21 dicembre in Corso Francia a Roma.prosegui la letturaA Dritto e rovescio si ...

Daniela Santanchè contro Rula Jebreal : "Parlasse delle condizioni delle donne sotto i regimi islamici" : L'invito, poi negato, della giornalista Rula Jebreal al Festival di Sanremo, ha scatenato non poche polemiche. La sua presenza, infatti, viene considerata troppo politica a discapito della musica. Lo pensa anche Daniela Santanchè che sul suo profilo Twitter scrive: "Rula Jebreal parlasse delle condi

Gianluigi Paragone - l'affondo di Daniela Santanchè ai 5 Stelle : "Lontani anni luce dalla democrazia" : L'espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento 5 Stelle ha creato non poco clamore. Prime fra tutte, a criticare la decisione presa da Luigi Di Maio e compagni è Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d'Italia non può non notare l'incoerenza pentastellata sul caso: "L'espulsione di Paragone l

Daniela Santanchè scopre gli altarini di Fioramonti : "Non ne sentiremo la mancanza - ricordate...". Imbarazzo : Nemmeno Daniela Santanchè si risparmia sulle dimissioni del grillino Lorenzo Fioramonti: "Il ministro verrà ricordato per i suoi post violenti contro le forze dell'ordine e sessisti contro alcune donne, io ne so qualcosa. Non sentiremo la sua mancanza". La senatrice di Fratelli d'Italia rispolvera u

La gaffe di Daniela Santanchè : sbaglia treno per fare una sorpresa al figlio - il [VIDEO] è virale : Triste vicenda per la parlamentare di Fratelli d’Italia che amareggiata, ha rilasciato una video-dichiarazione sul suo profilo Instagram. Una sorpresa che Daniela Santanchè aveva intenzione di fare al figlio ma che purtroppo, per un’ insolita distrazione si è trasformata in un lungo e tortuoso viaggio. Ma ecco qui di seguito, tutti i dettagli raccontati dalla stessa Santanchè poche ore fa sul suo profilo social. Un viaggio ...

