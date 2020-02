Craxi, commemorazione in consiglio regionale del Friuli. L’assessore Gibelli: “Uno statista”. M5s: “Inaccettabile equipararlo ad Aldo Moro” (Di lunedì 3 febbraio 2020) In un comune del Padovano hanno deciso di intitolargli una piazza, accanto a quella di Sandro Pertini e alla via che ricorda Aldo Moro. Il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia fa molto di più. La 127esima seduta, presieduta da Piero Mauro Zanin, si è aperta con un intervento dell’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, che ha ricordato la figura di Bettino Craxi, ex segretario del Psi ed ex primo ministro, nel ventesimo anniversario della morte. L’assessore ha una storia politica che inizia proprio nel Psi e che l’ha portata ad essere assessore alla cultura della provincia di Milano dal 1985 al 1995, per poi diventare presidente di Navigli Lombardi, come da suo curriculum, prima di tornare nella Regione dove è nata (è originaria di Spilimbergo). L’assessore spiega a ilfattoquotidiano.it che per lei Bettino Craxi “è uno statista“. ... ilfattoquotidiano

