Box Office Italia 2020, Odio l'estate e Jojo Rabbit entrano nella Top Ten dell'anno (Di lunedì 3 febbraio 2020) Box Office Italia 2020 – I film più visti al cinema in Italia durante l'anno Il 2020 sarà sicuramente dominato da Checco Zalone e dal suo Tolo Tolo che in questa speciale classifica del Box Office Italia 2020 troveremo (probabilmente) sempre in testa. Ma quali sono i 10 film che hanno incassato di più in Italia durante l'anno? Ogni settimana l'articolo sarà aggiornato con le novità della classifica e alcune segnalazioni dei week-end. Aggiornamento 3 febbraio: nella settimana dal 27/01 al 2/02 da registrare l'ottimo risultato del ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo con Odio L'estate che conquista 3 milioni seguito da 1917 a 2,1 milioni con 4,3 totatli, Dolittle a 2 milioni e Figli che arriva a 2,5 milioni totali. Bene Jojo Rabbit che sfiora i 3 milioni. Aggiornamenti Precedenti Aggiornamento 26/01: 2,8 milioni incassati nella

