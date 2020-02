Udinese-Inter oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (2 febbraio) (Di domenica 2 febbraio 2020) Ci aspetta una domenica di grande calcio quest’oggi con la bellezza di sei incontri valevoli per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020. Uno dei più attesi è sicuramente quello di stasera (ore 20.45) della Dacia Arena tra Udinese e Inter, con i nerazzurri di Antonio Conte a caccia di tre punti fondamentali in trasferta per tornare a vincere dopo tre pareggi consecutivi in campionato. Lukaku e compagni inseguono in classifica la capolista Juventus a -3 ma devono anche guardarsi le spalle dalla Lazio, terza a -5 dalla vetta ma con una partita da recuperare. Il match tra Udinese e Inter, in programma questa sera alle ore 20.45 sul terreno di gioco della Dacia Arena di Udine, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 ed in diretta streaming su Sky Go con OASport che vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito ... oasport

Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza del mister alla vigilia di Udinese-Inter - DiMarzio : #Inter, le probabili scelte di Antonio #Conte - tancredipalmeri : Lautaro sicuramente riceverà 2 giornate di squalifica e salterà il derby. Francamente non sembrava minimamente da… -