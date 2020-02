The Sims 5 potrebbe introdurre delle feature multiplayer, lo anticipa il CEO di Electronic Arts (Di domenica 2 febbraio 2020) Durante un incontro con gli investitori, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha risposto alle domande di alcuni azionisti, curiosi sulle strategie future della compagnia e sul titoli di prossima uscita. Uno degli azionisti ha domandato al dirigente se ci fossero dei pieni per lanciare un gioco della serie The Sims focalizzato sull'online.Fino ad oggi, i giochi di The Sims sono sempre stati principalmente offline, con qualche sporadica feature online. Nel lontano 2002, tuttavia, era esistito un The Sims Online, che prometteva esattamente quello che ci si aspettava dal titolo. Sfortunatamente, dopo un rebranding in EA-Land, il gioco venne chiuso nel 2008. Eppure, sembra che la sua eredità verrà presto raccolta dal prossimo esponente della serie.La risposta di Wilson, recuperata dal sito SimsCommunity e che vi riportiamo qui di seguito, potrebbe essere la prima informazione concreta ... eurogamer

Eurogamer_it : Il prossimo #TheSims potrebbe introdurre feature multiplayer per l'interazione e la competitività fra giocatori. - xkingslayerr : @creepypaola I bet hanno un bagno enorme a ogni piano come nelle case lussuose di the sims - GamingToday4 : Il prossimo gioco di The Sims potrebbe avere elementi online, dice EA -