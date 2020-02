Stop alle chiamate indesiderate dai call center TIM? Amara multa da 28 milioni (Di domenica 2 febbraio 2020) Un provvedimento davvero significativo quello appena divulgato dal Garante della Privacy: i call center TIM e la loro condotta non proprio lecita sono responsabili di aver assicurato una multa da ben 28 milioni di euro all'operatore. La sanzione del Garante per la Privacy è più precisamente pari a 27.802.946: le motivazioni della notevole multa risiedono tutte nella condotta promozionale dei call center TIM artefici di migliaia e migliaia di telefonate indesiderate ai danni di persone, irregolari perché destinate a non clienti i cui dati personali sono stati trattati senza autorizzazioni. Il provvedimento del Garante è datato 15 gennaio ma è stato reso noto solo nelle scorse ore. I trattamenti illeciti dei dati personali da parte dei call center TIM avrebbero addirittura interessato milioni di persone. Moltissimi utenti poi sono stati contattati pure a più riprese, nonostante la ... optimaitalia

