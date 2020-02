Scontro tra un’auto e una moto: 18enne finisce al Rummo in codice rosso (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAirola (Bn) – Incidente questa mattina, intorno alle 5, ad Airola. Scontro tra un’auto, guidata da una ragazza, e una moto. Adv avere la peggio il conducente di quest’ultima, un 18enne del posto, che è stato trasferito al Rummo in codice rosso per un trauma cranico e una sospetta frattura del femore. Sul luogo, oltre ai mezzi di soccorso, anche i Carabinieri di Montesarchio per i primi rilievi del caso. L'articolo Scontro tra un’auto e una moto: 18enne finisce al Rummo in codice rosso proviene da Anteprima24.it. anteprima24

