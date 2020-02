Sci, un’altra doppietta in Coppa del mondo: Brignone-Goggia prima e seconda in SuperG (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono ancora loro: Federica Brignone e Sofia Goggia a occupare i primi due posti in un SuperGigante di Coppa del mondo. Brignone ha vinto il super G di Rosa Khutor, località russa tra le montagne del Caucaso, davanti alla Goggia, campionessa olimpica in carica di discesa libera. FORMIDABILI! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f499.png" alt=" open.online

Coninews : FEDE & SOFY ?? Le azzurre dettano legge anche nel superG di Rosa Khutor con un'altra magnifica doppietta firmata da… - Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… - susi_pie : RT @Coninews: FEDE & SOFY ?? Le azzurre dettano legge anche nel superG di Rosa Khutor con un'altra magnifica doppietta firmata da ?? Federic… -