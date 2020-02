Libera la tua mente | I poteri dei mantra e della musica (Di domenica 2 febbraio 2020) Abbiamo mai pensato da cosa siamo circondate? Tutto ciò che ci gira attorno è fatto di frequenza e vibrazioni. Ogni parola, ogni suono, possiede un significato indicativo e tutto questo è possibile scoprirlo attraverso il mantra e la musica. Libera la tua mente! È arrivato il momento di sentirti più leggere, di scansare l’opprimente quotidianità … L'articolo Libera la tua mente I poteri dei mantra e della musica è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Sadachbia17 : RT @StregaMorgana9: Non essere un’unica forma, adattala e costruiscila su te stesso e lasciala crescere: sii come l’acqua. Libera la tua m… - SpazioDonna90 : RT @NicolettaDosio: Le donne libere sono ovunque?? Azione notturna di @nonunadimeno #Torino Siamo con te, nei tuoi passi, nelle tue parole,… - A444coach : Non scoraggiarti. Ascolta la tua voce interiore ignora le critiche. Prosegui il tuo cammino continua con la pratica… -