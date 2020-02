Lecce, prima vittoria in casa: Torino domato al Via del Mare (Di domenica 2 febbraio 2020) Arriva nel girone di ritorno la prima vittoria del Lecce fra le mura dello Stadio Via del Mare: 4-0 eloquente contro il Torino Il Lecce vince e convince contro il Torino, ma soprattutto conquista i primi tre punti in casa del campionato di Serie A 2019/20. La formazione pugliese ha piegato i granata con un netto 4-0 fra le mura amiche dello Stadio Via del Mare, per la gioia dei propri tifosi. Sfatato dunque un tabù che durava dall’inizio della competizione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

