I ribelli contrattaccano: due attacchi suicidi ad Aleppo (Di domenica 2 febbraio 2020) Due attacchi suicidi, compiuti mediante l’uso di auto esplosive, hanno colpito la periferia della città di Aleppo, aprendo così un nuovo e sanguinoso fronte nel lungo conflitto che vede contrapposte le forze regolari di Damasco e i ribelli, ormai composti in buona parte da elementi radicali ed estremisti. Il gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham sarebbe responsabile di questo episodio che ha avuto luogo nell’area di Jamiyat al-Zahraa. L’agenzia di stato Sana ha riferito come le forze di Damasco avrebbero distrutto quattro auto esplosive prima che potessero raggiunge i loro obiettivi e le due parti in conflitto hanno dato versioni differenti circa l’esito dell’assalto: i jihadisti riferiscono di aver conquistato un gruppo di case su una collina sopra Aleppo mentre Hezbollah parla di un attacco sventato. Focus su Idlib La provincia di Idlib, non lontana dalla ... it.insideover

