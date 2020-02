Grande Fratello, ex concorrente: “Ho buttato via tutti i soldi” (Di domenica 2 febbraio 2020) Grande Fratello 1: ex concorrente ammette di aver sperperato i guadagni Nel bene e nel male l’incidente di Salvo Veneziano ha riportato alla memoria il Grande Fratello 1. Esattamente vent’anni fa Canale 5 trasmetteva la prima, storica edizione del papà di tutti i reality, forse ancora oggi la migliore in assoluto. Si trattava di quello che oggi in tanti amano definirlo un ‘esperimento sociale’. I concorrenti erano all’oscuro su cosa li avrebbe attesi nella Casa e proprio l’incoscienza dei partecipanti ha probabilmente così tanto scolpito il programma nel mito. All’interno personalità di ogni tipo: il muscoloso dal cuore d’oro (Pietro Taricone), la gatta morta (Marina La Rosa), la Cenerentola triste (Cristina Plevani, futura vincitrice) e anche il cuoco, Lorenzo Battistello. Di quest’ultimo si sono perse le tracce nel corso degli anni. Il cuoco della Casa In una lunga intervista per ... kontrokultura

GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -