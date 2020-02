Enjoy: Ridere fa bene, stasera su Italia 1 il nuovo show comico con Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono (Di domenica 2 febbraio 2020) Enjoy: Ridere Fa bene, il nuovo show comico con Diego Abatantuono e condotto da Diana Del Bufalo, da domenica 2 febbraio su Italia 1 La risata diventa una sorta di sfida a suon di battute e sketch. stasera, domenica 2 febbraio su Italia 1, alle 21:15 circa, parte Enjoy: Ridere Fa bene, un nuovo show comico condotto da Diana Del Bufalo, con la partecipazione di Diego Abatantuono. “Enjoy – Ridere fa bene” è una produzione Colorado Film per RTI ideata da Maurizio Totti e Lucio Wilson. La regia è di Lele Biscussi. Ecco un promo del nuovo show: Enjoy: Ridere Fa bene, come funziona? In studio due squadre di comici si sfideranno in una serie di prove in cui reciteranno, balleranno, canteranno, facendo Ridere e divertire. L’obiettivo è quello di finanziare i progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa. Oltre a vestire i panni della ... dituttounpop

SerieTvserie : Enjoy - Ridere fa bene: anticipazioni puntata 2 febbraio 2020 - tvblogit : Enjoy - Ridere fa bene: anticipazioni puntata 2 febbraio 2020 - ClaudioLauretta : Oggi 02/02/2020 ENJOY RIDERE FA BENE su ITALIA UNO ore 21.20 dianadelbufalo diegoabatantuono @colorado_tv dino.ab… -