Blocco del traffico a Milano: cittadini a piedi, in bici e in monopattino (Di domenica 2 febbraio 2020) Quella del 2 febbrai 2020 è stata una domenica alternativa per i cittadini di Milano dopo l’attuazione del Blocco del traffico, vale a dire il divieto di circolazione nelle aree urbane dalle 10 alle 18, pur con le dovute eccezioni. Blocco del traffico a Milano Sono diverse le attività che hanno svolto i residenti meneghini così come le modalità con cui si sono sposati. In molti hanno approfittato per fare delle camminate, altri per andare ai musei approfittando anche del fatto che, come tutte le prime domeniche del mese, molti sono gratuiti. C’è stato poi chi si è spostato in bicicletta, in monopattino elettrico o usufruendo delle 380 corse in più di metropolitana o dei mezzi in superficie che sono state ampiamente incrementate. Per permettere ai tifosi di Milan-Verona raggiungere lo Stadio di San Siro, nei tratti stradali adiacenti è stata disposta una deroga che ... notizie

