Bafta 2020, trionfa Sam Mendes con 1917, migliori attori Phoenix e Zellweger (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il trionfatore dei Bafta 2020 è 1917 di Sam Mendes, miglior film e 7 statuette su 9 nomination complessive. Questo è il responso della 73esima edizione degli EE British Academy Film Awards 2020, più comunemente detti appunto Bafta, l’equivalente britannico degli Oscar, assegnati annualmente dalla British Academy of Film and Television Arts (Bafta) al meglio della produzione cinematografica principalmente in lingua inglese. La cerimonia si è svolta stasera alla Royal Albert Hall di Londra, presentata per la prima volta dal popolare conduttore televisivo e comico irlandese Graham Norton, in una serata che ha visto anche, nel ricco parterre di star, la presenza, come in altre edizioni del premio, del principe William e di Kate Middleton. https://twitter.com/Bafta/status/1224044667819438081 L'arrivo sul red carpet del principe William e Kate Middleton Visti i numeri di partenza, ... optimaitalia

