Ultimo Festival per Vincenzo Mollica: "La Rai ​mi ha permesso di fare l'ultimo Sanremo" - (Di sabato 1 febbraio 2020) Novella Toloni Il celebre giornalista Rai ha rinviato la data del pensionamento, ottenendo un prolungamento del contratto per poter seguire il suo ultimo Festival da inviato insieme a Fiorello "Dovevo andare in pensione lunedì scorso, il 27 gennaio, quando ho compiuto 67 anni", così Vincenzo Mollica conferma l’addio al Tg1 durante un’intervista rilasciata all’Adnkronos. La data è stata però posticipata per consentire al popolare giornalista e inviato della Rai di assistere al suo ultimo Festival di Sanremo, il 39esimo per lui, in qualità di inviato. Grazie alla campagna social lanciata dall’amico Rosario Fiorello lo scorso novembre, Vincenzo Mollica ha ottenuto un prolungamento del contratto per chiudere all’Ariston la sua carriera: "La Rai mi ha prorogato il contratto di un mese per permettermi di fare questo Sanremo. Un regalo dell'ad Fabrizio Salini e del direttore del ... ilgiornale

