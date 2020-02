Su quali Huawei, Samsung e non solo WhatsApp non funziona più dal 1 febbraio? Lista Android e iPhone (Di sabato 1 febbraio 2020) Fine della corsa, senza se e senza ma: WhatsApp non funziona più su decine di smartphone Android proprio da oggi 1 febbraio e allo stesso tempo non è più supportato neanche su determinati iPhone. Nelle prossime ore i proprietari, a dire la verità, di più di qualche datato dispositivi si renderanno conto dell'impossibilità di usufruire del servizio dell'applicazione di messaggistica. Meglio chiarire dunque quale sia Lista esatta dei telefoni tagliati fuori in questo inizio 2020. La schiera di smartphone sui quali WhtsApp non funziona più da oggi 1 febbraio è decisamente più nutrita per quanto riguarda l'universo Android. I marchi interessati dal "fine supporto" sono molteplici: ci sono esemplari Huawei, Samsung ma soprattutto Sony e anche Motorola e LG sui quali l'applicazione di messaggistica non sarà più attiva. In totale si tratta di 37 modelli che in molti nostri lettori ... optimaitalia

