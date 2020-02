Sanremo 2020, Tiziano Ferro Devolve L’Intero Cachet a 5 Associazioni Benefiche (Di sabato 1 febbraio 2020) Tiziano Ferro ha un grande cuore, e questo è risaputo da tempo. Adesso, lo dimostra con un atto che ha dello straordinario: il suo intero Cachet del Festival di Sanremo va in beneficenza. Il noto e amatissimo cantautore farà parte del cast fisso di questa edizione sanremese. Si sa poco di cosa proporrà al pubblico, solo qualche piccola rivelazione: duetterà con Massimo Ranieri, presenterà un medley dei suoi grandi successi. Inoltre, renderà noto al grande pubblico Ferro, un documentario dedicato alla sua vita che sarà presto disponibile su Prime Video. Non si sa ancora se vestirà i panni da conduttore almeno in qualche occasione o se sarà presente ogni sera. La conduzione non stupirebbe più di tanto, dato le innate doti da showman di Tiziano. Chissà se la sua presenza riempirà – tipo spettacolo unico – una sola serata o sarà spezzettata in vari interventi in più serate. La ... youreduaction

