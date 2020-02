Renzi potrebbe ritirare Iv dalla maggioranza di governo (Di sabato 1 febbraio 2020) Matteo Renzi potrebbe ritirare la delegazione di Italia Viva dalla maggioranza per sostenere il governo ‘dall’esterno’. Una mossa azzardata ma non impossibile. Matteo Renzi potrebbe ritirarsi dalla maggioranza garantendo al governo il sostegno esterno. Archiviata la minaccia delle elezioni in Emilia Romagna, ora il governo deve fronteggiare il nemico più pericoloso, quello interno. L’esecutivo si è messo subito al lavoro in vista del futuro e sta pianificando un crono-programma che dovrebbe portarlo (almeno idealmente) fino al termine della legislatura. Ma prima bisogna risolvere le tante questioni interne. E in tal senso le preoccupazioni dell’esecutivo riguardano Matteo Renzi, sempre più distante dalle posizioni degli alleati e alle prese con i sondaggi che continuano a non premiare Italia Viva. Da qui la tentazione dell’ex premier di ... newsmondo

