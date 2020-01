Wanda Nara risponde per le rime a Barbara Alberti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Wanda Nara, come già abbiamo potuto constatare in passato, è una donna che non ha né paura di dire quello che pensa né, tanto meno, del confronto. La moglie di Icardi, non ha gradito particolarmente le parole che Barbara Alberti le ha rivolto durante una chiacchierata con la Rusic. La Alberti infatti, l’ha definita un mostro, descrivendola come se fosse un piccolo Troll: “Wanda Nara è alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno… È un mostro!”. La procace argentina non è rimasta in silenzio e nelle sue storie di Instagram, ha voluto fare una precisazione: Altezza 1,70 ci vediamo questa sera al Grande Fratello Vip. Inutile dire che quel “ci vediamo” sa un po’ di appuntamento con il destino, e che Wanda Nara non ha intenzione di far cadere nel dimenticatoio l’accaduto. Cosa ci riserverà questa sera l’appuntamento con la casa più spiata d’Italia? Che sia la volta ... trendit

