Top Employers Institute - I riconoscimenti in Italia in ambito automotive (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Top Employers Institute, lente internazionale che ogni anno certifica le aziende più avanzate nell'ambito delle risorse umane e della formazione dei dipendenti, ha stilato la lista delle realtà globali premiate come Top Employers per il 2019. In Italia, sono state selezionate nove aziende operanti nel settore automotive.Le società premiate. Per il settimo anno consecutivo, lAutomobili Lamborghini figura tra le aziende presenti, confermando la qualità dellambiente di lavoro offerto e delle metodologie di gestione delle risorse umane. La Casa di SantAgata Bolognese è stata affiancata dalla rivale Ferrari, dal brand Toyota Motor e dal gruppo Volkswagen (entrambi nelle rispettive divisioni Italiane). Un'altra conferma, dopo la nomina per il 2018, è data dalla Italdesign, cui segue la LeasePlan Italia, società specializzata in noleggi e gestione flotte. Presente, sempre in ... quattroruote

